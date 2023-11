Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului au verificat, in ultima perioada, 45 de sesizari scrise și telefonice, referitoare la terenuri neingrijite, disconfort produs de diferite activitați comerciale, șantiere și lucrari de renovare sau amenajari interioare. Amenzile se ridica la…

- Acțiuni ale polițiștilor locali din Timișoara, pe linie de mediu. 19 locații cu șantiere sancționate cu 45.000 de lei in ultima saptamana (foto). Polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului au efectuat, in saptamana 03.11.2023 – 09.11.2023, verificari și reverificari in cazul a 44 de...

- Sancțiuni in valoare de 150.700 lei aplicate de polițiștii locali pe linie de mediu – inca o amenda de 30.000 de lei pentru incendierea deșeurilor pe terenul Guban. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului au efectuat, in saptamana 20.10.2023 – 26.10.2023, verificari in...

- Politistii locali timisoreni din cadrul Serviciului Disciplina in Construcții și Afișaj Stradal au acordat in ultimele sapte zile sanctiuni in valoare de 221.000 lei celor care nu respecta legislația pe linie de construcții și publicitate. Au fost 55 de sesizari scrise și telefonice, precum și autosesizari…

- 48 de sanctiuni in valoare de 77.400 de lei au dat politistii locali timisoreni in ultimele sapte zile in urma a zeci de sesizari legate de terenuri neingrijire, ambrozie, disconfort creat de diverse activitati comerciale, santiere si lucrari de renovare. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția…

- Polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului au efectuat, in saptamana 18.09.2023 – 27.09.2023, verificari in cazul a 85 de sesizari scrise și telefonice, referitoare la terenuri neingrijite infestate cu ambrozie, disconfort produs de diferite activitați comerciale, șantiere și lucrari…

- Polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului au efectuat au efectuat in ultimele sapte zile numeroase controale in Timisoara in urma a 85 de sesizari scrise și telefonice, referitoare la terenuri neingrijite infestate cu ambrozie, disconfort produs de diferite activitați comerciale, șantiere…

- Sancțiuni in valoare de 57.300 lei aplicate de polițiștii locali pe linie de mediu, in ultima saptamana. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului au efectuat, in saptamana 11.09.2023 – 15.09.2023, verificari in cazul a 81 de sesizari scrise și telefonice, referitoare la...