Stiri pe aceeasi tema

- In prima zi de Paști la ora 07.10, Secția 8 Poliție Rurala Adancata a fost sesizata la 112 ca la intrarea in satul Adancata, pe DN 29 A, a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au stabilit ca in jurul orei 07.00, un tanar de […] The post…

- Horoscop Urania. Aflați care sunt previziunile astrale pentru zilele de 16-18 aprilie 2023 și previziuni detaliate pentru fiecare zodie. HOROSCOP BERBEC Intre 16 aprilie, dupa ora 1:57, și noaptea de 18 aprilie, univers interior marcat de reașezari care urmeaza un traseu separat: unele merg spre epuizare,…

- Sarbatorile Pascale se afla doar la cateva zile departare. In aceasta perioada, programul marilor magazine va fi diferit, așa ca este indicat sa va faceți cumparaturi din timp și sa știți programul magazinelor de Paște 2023. Programul magazinelor de Paște 2023 Anul acesta, Paștele ortodox se sarbatorește…

- Nr.1949965 din 12.04.2023 Comunicat de presa Masuri de prevenire a incendiilor la obiectivele de cult,premergator Sarbatorilor Pascale Dupa cum bine se stie Pastele este unul din evenimentele crestine cele mai importante cand marea majoritate a enoriasilor crestini intampina aceasta sarbatoare in biserici…

- Meterorologii anunța ca duminica, 16 aprilie, de Paștele ortodox, vremea va fi capricioasa, cu ploi in majoritatea zonelor țarii, informeaza Antena 3.„Din punct de vedere meteorologic, de Paște vom avea tot o vreme capricioasa, in sensul ca vor fi precipitații local in majoritatea zonelor țarii, iar…

- Zilele trecute a avut loc etapa zonala de Fotbal fete – U 10 ani – ”Cupa Tymbark Junior”, competitie desfasurata in cadrul Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar si gazduita la baza sportiva Șega din Arad. Reprezentantele județelor Arad, Alba, Caraș-Severin, Hunedoara, Mehedinti și Timiș au oferit…

- Polițiștii de la Protecța Animalelor Caraș-Severin au gasit zeci de animale neingrijite la o stana din județ. Sancțiunile date au fost in valoare totala de 34.000 de lei. Trei sancțiuni au dat autoritațile ieri dimineața prorpietarului in urma verificarilor la o stana din Banat din apropierea comunei…

- Muzeul Județean de Istorie și Arta Zalau, instituție subordonata Consiliului Județean Salaj, vernisajul expoziției temporare „Sarbatoarea Paștelui – ieri și azi. Podoabe din costumul de sarbatoare cumparate din targul de la Zalau”. Evenimentul va avea loc joi, 23 martie 2023, de la ora 13, in Beciul…