- In perioada 06.08.2018 ndash; 12.08.2018, inspectorii sanitari veterinari si pentru siguranta alimentelor care activeaza in cadrul Comandamentului Sezon Estival 2018 au verificat 204 unitati amplasate in cele 7 zone de interes turistic: Navodari, Mamaia Nord, Mamaia Centru, Mamaia Sud, Eforie, Costinesti…

- In perioada 23-29 iulie, inspectorii Autoritații Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor - ANSVSA - au efectuat o serie de controale in unitați alimentare de pe litoral și au aplicat amenzi in valoare totala de 47.000 de lei, arata un comunicat transmis luni de ...

- In perioada 16-22 iulie inspectorii DSV au efectuat controale si verificari in mai multe unitați pe raza județului Gorj. „In timpul controalelor efectuate in aceasta perioada, a fost constatata nerespectarea normelor sanitare-veterinare si pentru siguranța alimentelor in vigoare, fiind aplicate…

- Echipele de control constituite de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) in cadrul Comandamentului Litoral 2018 au efectuat 115 actiuni de verificare, in urma carora au dispus suspendarea temporara a activitatii pentru 50 de unitati de alimentatie publica din statiuni, a declarat…

- Inspectorii sanitari-veterinari au dat 132 de amenzi contraventionale in valoare totala de 242.920 lei, in luna mai, dupa cele 10.420 de controale efectuate in unitatile din industria agroalimentara, informeaza un comunicat al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.…

- Carne congelata, expirata din 2016, si mancare gatita in bucatarii al caror aspect lasa mult de dorit. Asta au gasit la finele saptamanii trecute inspectorii OPC din Constanta in cazul mai multor unitati de alimentatie (restaurante, terase si fast-food-uri) din Eforie. Mai scandalos e faptul ca unii…

- Opt unitati de alimentatie publica din Eforie au fost inchise temporar de reprezentantii Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor care au dat amenzi in valoare de 70.000 de lei. De asemenea, peste 100 de kilograme de produse preparate au fost retrase de la comercializare si distruse,…