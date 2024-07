Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului au continuat au verificat din nou santierele din Timisoara, unde regulile sunt in continuare ignorate. Gunoaie amestecate, mizerie si lipsa rampelor pentru spalarea rotilor sunt cateva dintre problemele lucrarilor care afecteaza spatiile publice…

- Un individ din Dudestii Noi a fost amendat cu 30.000 de lei dupa ce a fost depistat de polițiștii locali abandonand o cantitate considerabila de deșeuri pe Strada Bujorilor din Timisoara. Seria cazurilor de abandon de deșeuri in cantitați considerabile continua. De aceasta data polițiștii locali din…

- Un șofer care a intrat e o strada unde accesul era permis doar riveranilor a ignorat semnalele polițiștilor locali, și a continuat deplasarea cu viteza. „Polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranța Rutiera, aflați in patrulare in cursul zilei de ieri, in jurul orei 09:00, au observat un autoturism…

- Felul in care au acționat polițiștii care s-au ocupat de cazul femeii care a fost mușcata de caini pe pista de biciclete care leaga Timișoara de Serbia va fi anchetat de cei de la Biroul Control Intern al IPJ Timiș. Alin Nica, președintele Consiliului Județean, solicita „implicare și seriozitate din…

- Marți dimineața, polițiștii locali aflați in patrulare au dat peste un tanar aproape leșinat, pe marginea Podului Traian. Acesta avea asupra sa substanțe interzise, fiind predat polițiștilor de la Combaterea Crimei Organizate.

- Securitatea in spațiile publice, cum ar fi școlile, gradinițele și piețele, reprezinta o preocupare majora pentru comunitați și autoritați. Adesea, aceste locuri sunt vizitate de oameni de toate varstele, iar asigurarea unui mediu sigur și protejat devine esențiala pentru buna funcționare a societații.…

- Cainii ghizi ai persoanelor cu dizabilitați, acces liber in toate spațiile publice: Legea a fost promulgata Cainii ghizi ai persoanelor cu dizabilitați, acces liber in toate spațiile publice: Legea a fost promulgata Persoanele cu dizabilitați insoțite de caini-ghid vor avea acces cu patrupedul in toate…

- Un barbat de 31 de ani a fost gasit mort intr-un apartament din Timisoara. Prietenii acestuia au solicitat sprijinul autoritaților pentru ca tanarul nu mai raspundea la telefon. Politistii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa.