Politistii timiseni, impreuna cu colegii de la Jandarmerie și Poliția Locala, au actionat pentru mentinerea unui climat de ordine si siguranta publica pe raza municipiului si in comunele limitrofe. In urma activitatilor desfasurate au fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare de 139.413 lei. „In data de 08 mai a.c., in intervalul orar 14.00 – 20.00, […] Articolul Amenzi de aproape 140.000 de lei in urma unei razii in Timișoara și imprejurimi