- Deces al unui barbat in varsta de doar 37 de ani. Barbatul a fost gasit in propria locuinta de pe Calea Timisorii, din Arad. Politistii au fost sesizati aseara de faptul ca un barbat a fost gasit decedat in casa sa. Cadavrul a fost transportat la S.J.M.L. Arad, pentru efectuarea autopsiei, in vederea…

- Ieri, in urma unei solicitari a autoritaților din Italia, polițiștii din vestul țarii au efectuat o razie in urma careia a fost depistat in județul Arad un cetațean italian, banuit de o crima in țara sa. Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore și va fi prezentat azi in fața unui judecator din cadrul…

- Mai mulți șoferi din vestul țarii au pus in pericol circulatia rutiera circuland sub influența bauturilor alcoolice. Polițiștii hunedoreni s-au confruntat cu nu mai puțin de patru astfel de cazuri in weekend. Ieri, in jurul orei 1.50, polițiștii Secției Rurale Ilia au oprit, pentru control, un autoturism…

- O femeie a fost ranita usor dupa ce masina pe care o conducea a fost acrosata de un alt autoturism in municipiul Arad. Victima a fost transportata la spital pentru a primi ingrijiri daca e cazul. Accidentul de azi a fost raportat in jurul orei 16. Din primele cercetari ale politistilor rutieri a reieșit…

- Politistii rutieri de la Sectia 1 Vlaicu din Arad, impreuna cu cei ai orasului Lipova, au desfasurat o razie pe soselele din municipiu si judet in urma careia au fost acordate amenzi in valoare totala de 18.770 lei. Polițiștii Biroului Rutier, impreuna cu cei ai Secției 1 Vlaicu și cu cei ai orașului…

- Accident de circulatie intre un autotren si o autoutilitara, pe DN7, pe raza orașului Lipova, din judetul Arad. In urma impactului doua persoane au ramas incarcerate. La fata locului au intervenit de urgenta pompierii militari ai Secției Barzava cu o autospeciala pentru descarcerare, o autospeciala…

- Doi barbați au fost gasiți miercuri seara morți in casa in care locuiau din localitatea Almaș, județul Arad. Polițiștii din Arad au fost sesizați miercuri seara despre faptul ca doi barbați nu au mai fost vazuți de vecini. Deplasați fața locului, polițiștii au patruns in casa, unde au gasit trupurile…

- In anul 2023, Fundația Comunitara Timișoara va finanța din fondul RO Bike Valley ediția 2022-2023 nu mai puțin de 21 de proiecte care promoveaza mersul pe bicicleta și educația rutiera. Proiectele din județele Timiș, Arad și Caraș-Severin au fost deja selectate și vor primi finanțari nerambursabile…