Amenzi de aproape 10 milioane de lei, aplicate de Inspecţia Muncii în perioada 14 - 26 iunie Inspectorii de munca au desfasurat, in perioada 14 - 26 iunie, actiuni de control in urma carora au aplicat amenzi in valoare totala de 9,84 milioane de lei, din care 9,69 milioane de lei pentru nerespectarea prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca. Conform unui comunicat remis, miercuri, AGERPRES, in timpul controalelor au fost depistate 426 de persoane, care desfasurau munca nedeclarata, fiind aplicate 3.350 de avertismente. Totodata, au fost dispuse 7.158 de masuri de remediere a neconformitatilor constatate. Potrivit sursei citate, actiunile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

