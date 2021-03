Amenzi de 90.000 de lei pentru nerespectarea măsurilor anti-COVID Politistii bucureșteni au dat, in numai trei ore, amenzi in valoare de 90.000 de lei, in urma unor controale facute la unitati de alimentatie, vizand respectarea masurilor de prevenire a raspandirii infectiei COVID-19. Politia Capitalei a anuntat ca au fost verificate 127 de obiective economice, din sfera alimentatiei publice, fiind constatate si aplicate 56 de […] The post Amenzi de 90.000 de lei pentru nerespectarea masurilor anti-COVID appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii, jandarmii, pompierii si politistii locali au controlat miercuri 127 de obiective economice din alimentatia publica, intr-un interval de trei ore fiind constatate si aplicate 56 de sanctiuni contraventionale, in cuantum de 90.000 lei, in urma verificarii modului in care se respecta masurile…

- Politistii, jandarmii, pompierii si politistii locali au controlat miercuri 127 de obiective economice din alimentatia publica, intr-un interval de trei ore fiind constatate si aplicate 56 de sanctiuni contraventionale, in cuantum de 90.000 lei, in urma verificarii modului in care se respecta masurile…

- Pe 11 martie, polițiștii suceveni au verificat 988 de persoane cu privire la respectarea masurilor și interdicțiilor impuse in contextul COVID. De asemenea, ei au efectuat verificari cu privire la respectarea masurilor de protecție individuala și a prevederilor legale in vigoare la 39 de societați comerciale.…

- Peste 7.400 de amenzi, in valoare de aproape 1,4 milioane de lei, au fost acordate in ultimele 24 de ore pentru nerespectarea masurilor anti-COVID la nivel national, informeaza News.ro . Politia Romana anunta ca au fost realizate 74.886 de verificari cu privire la respectarea masurilor si interdictiilor…

- Politistii buzoieni, impreuna cu jandarmi, polițiști locali, precum și cu reprezentanți ai tuturor institutiilor cu atribuții de control din Buzau, au desfasurat actiuni de verificare cu efective marite pe raza intregului judet cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta,…

- Politistii au aplicat in ultimele 24 de ore peste 4.000 de amenzi, in valoare de 840.000 de lei, pentru nerespectarea masurilor de preventie a raspandirii virusului SARS-CoV-2, cele mai frecvente abateri constatate fiind nepurtarea mastii de protectie sau organizarea de petreceri in localuri publice.…

- In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Instituției Prefectului, structurile teritoriale ale M.A.I. au continuat actiunile pentru limitarea raspandirii virusului COVID-19. Cei peste 200 de politisti și jandarmi au legitimat peste 2300 de persoane si au fost controlat peste 200 obiective/locatii cu privire…

- Polițiștii din toata țara au aplicat, in ultima zi, peste 5.200 de amenzi pentru nerespectarea masurilor impotriva COVID-19.Astfel, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat,…