Amenzi de 837.400 de lei, aplicate de Inspecţia Muncii în perioada 4 - 9 ianuarie Inspectorii de munca au desfasurat, in perioada 4 - 9 ianuarie, actiuni de control in urma carora au aplicat amenzi in valoare de 837.400 de lei, din care 759.900 de lei pentru nerespectarea prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca. Conform unui comunicat remis, luni, AGERPRES, au fost depistate 30 de persoane care desfasurau munca nedeclarata si au fost aplicate 462 de avertismente. De asemenea, au fost dispuse 1.197 de masuri de remediere a neconformitatilor constatate. Totodata, actiunile de control efectuate de inspectorii de munca, in conformitate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

