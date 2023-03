Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii sanitari veterinari au aplicat amenzi de 72.000 de lei in urma controalelor efectuate in hala de peste din Piata Obor, in contextul sarbatorii de Buna Vestire, informeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).

- Inspectorii sanitari-veterinari au aplicat amenzi in valoare totala de 823.200 de lei unor operatori economici din industria agroalimentara, in urma celor 9.841 de controale desfasurate in luna februarie 2023, la nivel national, inclusiv in municipiul Bucuresti. Potrivit unui comunicat de presa al Autoritatii…

- In contextul inregistrarii infecțiilor alimentare in perioada sarbatorilor de iarna, responsabilii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor anunța ca au intocmit 22 de procese-verbale și au aplicat restricții de comercializare a produselor alimentare neconforme de origine animala și non-animala…

- ANSVSA a confiscat peste 6 tone de carne congelata, din comerțul intracomunitar și din import. Amenzi de peste 200.000 de lei Inspectorii ANSVSA au controlat, in perioada 8 – 10 ianuarie, un numar de 29 depozite frigorifice autorizate pentru schimburi intracomunitare din județele Giurgiu, Ilfov…