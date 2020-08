Amenzi de 70.000 de lei într-o singură zi pentru comerciații de pește Politistii din București au aplicat astazi sanctiuni contraventionale in valoare de peste 70.000 de lei in urma unei actiuni desfasurate pentru prevenirea si combaterea faptelor ilegale din domeniul piscicol. Insoțiți de u specialisti ai Garzii Nationale de Mediu si ai Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Bucuresti, polițiștii au verificat pietele din Sectoarele 1 si 6. Conform acestora, in timpul actiunilor au fost verificati mai multi operatori economici ce au ca obiect de activitate comercializarea produselor piscicole, iar in urma controalelor efectuate au fost aplicate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

