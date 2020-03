Amenzi de 7 milioane de euro și peste 200 de dosare penale până acum pentru nerespectarea carantinării sau izolării De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 755 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 24 persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa masura carantinarii pentru o noua perioada The post Amenzi de 7 milioane de euro și peste 200 de dosare penale pana acum pentru nerespectarea carantinarii sau izolarii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 755 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 24 persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 645 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 21 persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 548 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 14 persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa…

- De la intrarea în vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pâna în prezent, au fost plasate în carantina instituționalizata 548 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 14 persoane aflate în carantina au parasit locația în care au fost…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 450 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 8 persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa…

- Guvernatorul statului american California a emis un decret prin care le impune celor 40 de milioane de locuitori sa ramana la domiciliu ca masura de precauție in fața pandemiei de coronavirus. Decretul semnat joi, cu efect imediat, de guvernatorul Gavin Newsom marcheaza cea mai extinsa și restrictiva…

- Pana in prezent, poliția a intocmit 41 de dosare penale, sub aspectul savarșirii infracțiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, se arata intr-un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne. De exemplu, Direcția de Sanatate Publica șiAeroportul din Cluj-Napoca au dispus oprirea transportului unor…

- 12 persoane care locuiesc in Sectorul 4 al Capitalei s-au ales cu dosare penale dupa ce au incalcat regimul izolarii la domiciliu. ”La data de 17.03.2020 dosarul penal nr. 2200/P/2020, in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, prev. de art.…