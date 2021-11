Stiri pe aceeasi tema

- Comisarii de la Protectia Consumatorilor Timis au dat amenzi de 60.000 de lei in urma unui control facut la magazinul Kaufland din Timisoara, fiind gasite nereguli legate de pretul produselor prezentate ca fiind oferte de Black Friday. De asemenea, s-au gasit nereguli privind depozitarea unor alimente,…

- Comisarii de la Protecția Cosumatorilor sancționeaza un mare retailer timișorean dupa ce in interior au gasit oferte false de Black Friday, mizerie și alimente ținute in condiții improprii. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Timiș a controlat vineri ofertele speciale…

- Comisarii de la Protecția Cosumatorilor a sancționat un mare retailer dupa ce in interiorul unui magazin din Timișoara au gasit oferte false de Black Friday, mizerie și alimente ținute in condiții improprii. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Timiș a controlat vineri ofertele…

- ”Am decis inființarea acestui comandament dupa ce am vazut rezultatele controalelor de zilele trecute, la cei care au ”furat startul” campaniei de reduceri. Așa cum am spus de fiecare data, manifestam TOLERANȚA ZERO fața de orice abatere de le legislația in domeniu. Parte a campaniei ”Protecția Consumatorilor…

- Compania Altex a fost amendata cu 50.000 de lei și a primit propunere de suspendare a activitații de la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) pentru ca oferea la vanzare produse cu reduceri inselatoare de Black Friday. Magazinul nu aplica reducerile din pretul de referinta, fiind…

- Comisarii de la Protectia Consumatorilor au propus suspendarea temporara a activitatii site-ului altex.ro pentru practici comerciale incorecte in contextul Black Friday, anunța Agerpres. Potrivit unui...

- Comisarii de la Protectia Consumatorilor au propus suspendarea temporara a activitatii site-ului altex.ro pentru practici comerciale incorecte in contextul Black Friday, anunța Agerpres. Potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, transmis marti AGERPRES,…

- Trei supermarketuri Mega Image din judetul Ilfov au fost sanctionate cu amenzi in valoare de 55.000 de lei, ca urmare a deficientelor constatate in zonele de legume - fructe, mezeluri - branzeturi, mancare gatita si produse congelate, informeaza Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor…