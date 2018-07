Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au dat, duminica, amenzi in valoare totala de peste trei milioane de lei, dupa ce au desfasurat mai multe actiuni de control in toata tara pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice si au intervenit la peste 3.000 de evenimente. In plus, peste 500 de…

- Politistii au intervenit, in ultimele 24 de ore, la peste 3.000 de evenimente, aplicand peste 8.300 de sanctiuni contraventionale in valoare de 2,7 milioan de lei.Astfel, peste 10.000 de politisti au actionat, vineri, la nivel national, in sistem integrat, alaturi de celelalte structuri din…

- Polițiștii au reținut, in ultimele 24 de ore, peste 500 de permise de conducere, au retras aproape 200 de certificate de inmatriculare și au aplicat peste 8.000 de amenzi in valoare totala de 2.600.000 de lei, la acțiunile de prevenire a incidentelor participand mii de agenți.“Polițiștii au…

- Polițiștii au acționat, in ultimele 24 de ore, pentru prevenirea și combaterea evenimentelor ce pot afecta liniștea comunitații. Poliția Romana a intervenit la aproape 3.200 de evenimente, iar polițiștii au aplicat peste 8.500 de sancțiuni contravenționale. Pentru siguranta cetatenilor, aproape 10.500…

- Politistii au aplicat duminica circa 9.300 de amenzi in valoare de peste 3.000.000 de lei, in cadrul actiunilor desfasurate pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. "Pentru siguranta cetatenilor, aproape 8.000 de politisti au actionat, la data de 6 mai, la…

- Politistii au actionat, in ultimele 24 de ore, pentru prevenirea si combaterea oricaror evenimente care puteau afecta linistea comunitatii. Politia Romana a intervenit la peste 2.900 de evenimente si a constatat aproape 800 de infractiuni. Potrivit Politiei Romane, pentru siguranta cetatenilor, peste…

- In ultimele patru zile, polițiștii au intervenit la peste 280 de evenimente, au aplicat peste 1000 de sancțiuni contravenționale, in valoare de aproape 422.000 de lei și au reținut peste 80 de permise de conducere. In perioada 27 aprilie – 1 mai, peste 240 de politisti au fost zilnic la datorie, pentru…

- Peste 1.600 de soferi au ramas fara permise auto in ultimele trei zile, dupa verificarile facute de politistii rutieri in trafic, anunta Politia Romana. De asemenea, agentii au dat peste 26.000 de amenzi, in valoare de peste 10 milioane de lei. In ultimele trei zile, politistii au intervenit in peste…