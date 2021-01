Amenzi de 5.500 de lei. Poliția a spart o petrecere din sectorul 6 al Capitalei Poliția a spart o petrecere privata ce avea loc in sectorul 6 al Capitalei. Participanților li s-au aplicat amenzi totale de 5.500 de lei pentru nerespectarea regulilor de protecție. „In noaptea de 29/30.01.2021 , in jurul orei 00.05, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secției 20s -au sesizat din oficiu, cu privire la faptul ca la o locație din zona de competența se afla in desfașurare un eveniment privat. Au fost depistate 10 persoane ce nu respectau masurile de prevenție a raspandirii virusului SARS COV 2, toate fiind sancționate contravențional… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

