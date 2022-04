Amenzi de 524.000 le aplicate de inspectorii sanitari-veterinari înainte de 1 Mai Inspectorii sanitari-veterinari au aplicat 86 de amenzi, care au insumat 524.500 de lei, in timpul actiunilor de control derulate la nivel national, in perioada premergatoare sarbatoririi zilei de 1 mai, potrivit datelor Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), publicate sambata. Totodata, in urma controalelor au fost emise doua ordonante privind suspendarea temporara a activitatii si a fost confiscata si denaturata cantitatea de 127.43 kg de produse alimentare. Potrivit ANSVSA, in 29 aprilie au fost controlate 579 de unitati, dintre care 292 de unitati… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

