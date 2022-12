Stiri pe aceeasi tema

- Joi dimineața, in jurul orei 9, pe Strada Lt. Oprescu Adrian, din Campina, s-au auzit bubuituri și zgomote de petarde. A fost sesizata Poliția Locala, iar un echipaj a ajuns la fața locului.

- Apar informații noi despre tragedia din Ploiești , acolo unde, sambata seara, un tanar de 21 de ani a ales sa se sinucida și s-a aruncat de la etajul 10 al unui bloc. George avea 21 de ani. Acesta ar fi ales sa se razbune pe tatal sau dupa o cearta, iar astfel a folosit moartea sa drept o razbunare.…

- Patru minori fara supravegherea sau insoțirea unui adult au fost escortați la sediul Poliției. „Urmeaza a le fie stabilita identitatea și a ne asigura ca parinții le cunosc locul aflarii, dar și preluarea de catre un reprezentant legal”, menționeaza poliția.

- Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, polițiștii de la IPJ Ilfov au perchezitionat elevii minori de la Scoala Gimnaziala nr.1 Jilava, fara a prezenta vreun mandat, asa cum prevede legea, și fara a explica motivele acțiunii de control. Asa cum se vede din imagini, oamenii legii intra pur și simplu…

- Bistrițeanul.ro a prezentat cazul unui minor caruia i-a fost vanduta o țigara electronica, tocmai la magazinul directorului școlii. ”Sunt parinți care cumpara țigari electronice copiilor lor de clasa a V-a” a povestit o mamica. Zilele trecute, Bistrițeanul.ro prezenta un caz care a avut loc la Leșu.…

- Sediul Ambasadei Federației Ruse in Moldova, de pe bulevardul Ștefan cel Mare, a fost ținta unui act de vandalism, noaptea trecuta, in jurul orei 22:50. In direcția instituției s-au aruncat petarde, iar pe poarta a fost scris „Путин Убийца” (tr: Putin – ucigaș).

- O mama este acuzata ca și-a ucis bebelușul, dupa care ar fi aruncat trupul neinsuflețit in toaleta din curte. Femeia mai are patru copii, iar in aceste momente se afla acasa, cu trei minori. Presupusa vinovata a fost reținuta atunci pentru 24 de ore. Vecinii cer sa se faca dreptate.

- Ce amenzi primesc parintii care blocheaza circulatia pentru a-și lasa copiii la scoala sau gradinita, cat mai aproape de acestea. Legea e clara in aceasta privința. Așadar, ce risca parinții mult prea comozi, vedeți randurile de mai jos. S-a dat lege. Ce amenzi iau parinții care mai blocheaza dumul…