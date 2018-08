Stiri pe aceeasi tema

- Noi sanctiuni pentru parcarea pe locurile persoanelor cu handicap, stabilite prin ordonanta de urgenta, se aplica începând din aceasta luna. Amenda minima a crescut de 5 ori, de la 200 de lei, la 1000 de lei.

- Potrivit celor mai recente modificari aduse Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, amenzile pentru parcarea neregulamentara pe locurile destinate persoanelor cu dizabilitați au crescut semnificativ. Daca pana acum amenzile se situau intre 200 si 1.000 de…

- Conducatorii auto trebuie sa fie atenți pentru ca din aceasta luna s-a modificat Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, amenzile pentru... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primaria Municipiului Sibiu atrage atenția conducatorilor auto ca din aceasta luna s-a modificat Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, amenzile pentru parcarea neregulamentara pe locurile destinate persoanelor cu dizabilitați crescand semnificativ. Read…

- CODUL RUTIER s-a schimbat din nou. Pentru moment, sistemul nou va fi aplicat doar pentru cei care primesc o amenda rutiera, insa este in lucru o varianta pentru toate amenzile din Romania. In plus, va fi instituit un sistem electronic național și un cont unic de plata a amenzilor. Acesta din urma…

- MARIRE…Cresc salariile asistentilor personali si ale insotitorilor persoanelor cu handicap din tot judetul Vaslui, dupa ce s-a constatat ca multi dintre acestia primesc sume destul de mici pentru intretinerea si ingrijirea persoanelor cu dizabilitati. Guvernul a anuntat ca va fi adoptata o ordonanta…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Alba reaminteste tuturor angajatorilor, indiferent de forma de capital privat, de stat sau mixt, ca au obligatia sa comunice agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, in a caror raza isi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de munca vacante,…