Amenzi de 45.000 de lei pentru nepurtarea mastii in Iasi Politistii impreuna cu celelalte institutii cu atributii in domeniu, au actionat, pe raza intregului judet, actiunile vizand, in special, verificari la obiectivele supuse restricțiilor și zonele cu risc epidemiologic ridicat. In acest context, politistii au verificat 70 de societati comerciale si 319 obiective si locatii de interes, fiind legitimate 1.294 de persoane. Ca urmare a abaterilor constatate in urma acestor controale, au fost aplicate, in total, 116 sancțiuni contravenționale in valoare de aproximativ 45.000 de lei, majoritatea pentru nepurtarea mastii de protectie. Politistii si celelalte… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

