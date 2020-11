Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au dat amenzi in valoare totala de 301.000 de lei in noaptea de luni spre marți, persoanelor care nu au respectat interdicțiile privind deplasarea intre orele 23:00-05:00, masura impusa pentru limitarea infecțiilor cu Covid-19. “Pe parcursul actiunii, politistii si politistii locali au depistat…

- Peste 1.100 de romani nu au respectat regulile impuse de autoritați in prima noapte de carantina din Romania, astfel incat s-au ales cu amenzi. Potrivit Poliției Romane, in intervalul orar 23.00 – 05.00, polițiștii din toata țara au acționat, alaturi de jandarmi și polițiști locali, pentru verificarea…

- Incepand de luni, 9 noiembrie, romanii nu vor mai avea voie sa iasa din case intre orele 23:00-05:00, decat pentru motive absolut necesare, cum ar fi asistența medicala sau achiziționarea de medicamente. Astfel, atunci cand romanii vor ieși din case in acest interval orar, vor trebui sa prezinte celebra…

- Politistii de la transporturi au aplicat, pana la jumatatea zilei de miercuri, 415 sanctiuni contraventionale privind nerespectarea regulilor de combatere a COVID-19, potrivit Agerpres."Pana la jumatatea zilei, au fost verificate peste 250 de trenuri de calatori si 225 de statii de cale ferata.…