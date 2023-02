Amenzi de 30.000 lei pentru românii care stau la curte. La ce trebuie să fiţi atenţi Vesti proaste pentru romanii care stau la curte: ar putea sa plateasca amenzi mari, in cazul in care, dupa curațenia de primavara, dau foc frunzelor și crengilor. Legea compostului a aparut de mai bine de doi ani. Aceasta interzice arderea frunzelor uscate in propria curte. Resturile vegetale se selecteaza separat Atenție, nu doar frunzele sunt […] The post Amenzi de 30.000 lei pentru romanii care stau la curte. La ce trebuie sa fiti atenti first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care stau la curte ar putea fi amendați pana la 30.000 de lei. Care este greșeala care ne poate arde buzunarele Romanii care stau la curte ar putea fi amendați pana la 30.000 de lei. Care este greșeala care ne poate arde buzunarele Legea compostului a intrat in vigoare la inceputul anului 2021,…

- Mulți dintre romani cred ca pot face orice doresc pe terenurile care le aparțin. Nu este deloc așa. Astfel, romanii care stau la curte trebuie sa știe neaparat despre aceasta lege, pentru ca se dau amenzi uriașe pentru cei care fac aceasta greșeala. Daca locuiești la curte trebuie sa cunoști neaparat…

- Toți romanii care stau la curte trebuie sa afle despre aceasta lege. Taierea unui copac des intalnit in curțile oamenilor, in mod special in cazul celor care locuiesc la țara, este sancționata cu amenzi uriașe. Pomul este protejat, iar indepartarea sa se face doar in baza unei autorizații și dupa plantarea,…

- Copacul din Romania pe care n-ai voie sa-l tai, nici macar din propria curte. Amenzi usturatoare pentru cei care ignora legea Copacul din Romania pe care n-ai voie sa-l tai, nici macar din propria curte. Amenzi usturatoare pentru cei care ignora legea Romanii care au un nuc in curte și se gandesc sa-l…

- Romanii risca sa fie amendați, daca taie o anumita specie de copac. Nici in propria curte nu au voie sa il indeparteze, ci trebuie sa depuna cu o luna inainte cerere, daca vor sa taie copacul, astfel incat sa primeasca autorizație pentru a putea fi inlaturat.

- Legea pensiilor le permite doritorilor sa cumpere vechime in munca. Din pacate pentru cei interesați, termenul-limita pana la care aceasta acțiune este considerata legala se apropie cu pași repezi. Potrivit OUG 163/2020, legea se va modifica anul acesta. Romanii care nu au pana la 15 ani vechime, mai…

- Vești proaste pentru romanii petrecareți! A devenit oficial: Prevederile legale actuale ce sancționeaza organizarea de petreceri private cu muzica tare vor fi aplicabile, din 13 ianuarie, și mediului urban, și celui rural, in egala masura. Mai exact, Legea 61 din 1991 pentru sancționarea faptelor de…

- La sfarsitul lunii decembrie, romanii vor avea parte de o noua minivacanata de 3 zile, ca urmare a faptului ca pe data de 25 decembrie si 26 decembrie (duminica si luni) se sarbatoreste Craciunul, zile libere conform Codului Muncii. Pana la sfarsitul anului 2022, Romanii mai au doua zile libere legale…