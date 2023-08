Amenzi de 3 milioane de lei date de Garda de Mediu pe litoral

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a facut cunoscut faptul ca 90% din totalul deșeurile care ajung in Marea Neagra sunt din plastic. In doar trei zile au fost date amenzi in valoare de 3 milioane de lei. Mircea Fechet a fost prezent, vineri, pe plaja Modern din Constanța pentru a comunica rezultatele obținute in urma activitaților desfașurate de Comisariatul General al Garzii de Naționale de Mediu in aceasta saptamana, pe litoralul romanesc, conform news.ro . In acest sens, s-a aratat faptul ca peste 90% din deșeuri sunt din plastic. De asemenea, 68% din deșeurile din plastic sunt plastic de unica…