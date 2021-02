Amenzi de 1,9 milioane de lei, aplicate de Inspecţia Muncii în perioada 1 - 6 februarie Inspectorii de munca au desfasurat, in perioada 1 - 6 februarie, actiuni de control in urma carora au aplicat amenzi in valoare de 1,9 milioane de lei, din care 1,8 milioane de lei pentru nerespectarea prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca. Conform unui comunicat remis joi AGERPRES, au fost depistate 80 de persoane care desfasurau munca nedeclarata si au fost aplicate 1.492 de avertismente. De asemenea, au fost dispuse 3.238 de masuri de remediere a neconformitatilor constatate. Totodata, actiunile de control efectuate de inspectorii de munca,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

