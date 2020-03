Amenzi de 1,8 milioane de lei pentru cei care nu au respectat izolarea la domiciliu

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 120 de persoane care nu au respectat masurile de autoizolare au fost amendate cu suma totala de 1,8 milioane de lei de inspectorii sanitari de la directiile de sanatate publica. Cele mai multe amenzi au fost date in judetele Neamt si Hunedoara.

- Daca nu ești in carantina sau izolat la domiciliu și ești nevoit sa ieși din casa, trebuie sa reduci la minimum riscul de expunere la noul tip de coronavirus. Izolarea sociala, igiena mainilor, folosirea de maști și manuși de protecție sunt esențiale, dar exista și alte metode de protecție, care odata…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, joi seara, ca cele șase persoane confirmate pozitive cu noul coronavirus sunt contacții femeii de 26 de ani din Hunedoara. Trei dintre aceștia sunt cadre medicale. Tinerei i-a fost intocmit dosar penal. Cele șase persoane au intrat in contact cu femeia din…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anuntat luni, la ora 12.00, ca, in prezent, in Romania, se afla in carantina institutionalizata 27 de persoane, pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat noul coronavirus, iar alte 12.789 sunt in izolare la domiciliu si sub monitorizare…

- O persoana din Olt este cercetata penal dupa ce a fost gasita pe strada, desi era in perioada de izolare la domiciliu, informeaza Grupul de Comunicare Strategica. Pe numele acestei persoane a fost intocmit dosar penal pentru infracțiunea de zadarnicire a combaterii bolilor. O alta persoana, din Blaj,…

- In ceea ce privește apelul de proiecte PI 2.2.IMM – Relansare 2019 in regiunile Nord Est și Vest (POR/694), datorita realocarilor efectuate in cadrul POR, bugetul apelului va fi suplimentat cu 61,18 milioane euro, astfel: 39,96 milioane euro pentru regiunea Nord Est (județele Bacau, Botoșani,…

- Politistii din cadrul IPJ Neamt au deschis un dosar penal pe numele a trei cetateni din China care, desi se aflau in izolare la domiciliu, au fost vazute desfasurand activitati comerciale, a declarat, marti, purtatorul de cuvant al institutiei, Georgiana Mosu.Cele trei persoane, cu varste…