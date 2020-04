Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca prin structurile abilitate ale M.A.I. au fost intocmite, pana in prezent, 260 de dosare penale, sub aspectul savarșirii infracțiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 alin. 1 Cod Penal. Totodata, in ultimele 24 de…

- Șapte spitale din țara, care au și unitați de primi urgențe, vor fi sponsorizate cu suma totala de 10.033.000 lei de compania Hidrolectrica. “Acționariatul Hidroelectrica a aprobat astazi, 30 martie, in cadrul unei ședințe extraordinare, sponsorizarea unui numar de șapte instituții medicale, cu unitați…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 803 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 27 persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 755 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 24 persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa…

- Premierul Ludovic Orban a anuțat joi adoptarea unei ordonanțe de urgența de modificare a Codului Penal, fiind inasprite pedepsele pentru falsul in declarații și nerespectarea carantinei. AMASP, o asociație a magistraților din care face parte și procurorul general al Romaniei, ceruse, cu o zi inainte,…

- Premierul Ludovic Orban a anuțat joi adoptarea unei ordonanțe de urgența de modificare a Codului Penal, fiind inasprite pedepsele pentru falsul in declarații și nerespectarea carantinei. AMASP, o asociație a magistraților din care face parte și procurorul general al Romaniei, ceruse, cu o zi inainte,…

- Victor Costache are voie, de sambata, ora 16.00, sa iasa din izolare daca poarta masca sanitara și sta la minimum 5 metri distanța de alte persoane care nu sunt bolnave. Asta in contextul in care ministrul sanatații a ignorat nu doar obligația autoizolarii, conform ordinului pe care chiar el l-a semnat…

- Pana in acest moment nu exista nici un cetațean roman pentru care sa fi fost confirmata infectarea cu virusul COVID – 19, a comunicat Grupul de comunicare strategica inființat la Ministerul de Interne. ”In cursul zilei de ieri, 25 februarie, au fost inregistrate doua dosare penale privind infractiunea…