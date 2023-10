Comisarii Garzii de Mediu au dat amenzi de 165.000 de lei in urma actiunii pe care o desfasoara in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii. Cea mai mare sanctiune, de 100.000 de lei, a fost data operatorului statiei de epurare din Mahmudia, pentru ca nu a asigurat incadrarea indicatorilor de calitate a apei epurate la descarcare, in bratul Sfantu Gheorghe. O amenda de 50.000 de lei a primit si Primaria Murighiol deoarece nu a strans deseurile depozitate ilegal in localitate, potrivit news.ro.Reprezentantii Garzii Nationale de Mediu au anuntat ca in localitatea Mahmudia, din judetul Tulcea, a fost verificat…