- Comunicat. La sfarșitul saptamanii trecute, polițiștii aradeni au desfașurat mai multe acțiuni, in municipiu și județ, pentru depistarea participanților la trafic care nu respecta legislația...

- Comunicat. In perioada 18-22 august, polițiștii Serviciului de Ordine Publica au desfașurat o acțiune pentru verificarea legalitații transportului și depozitarii materialului lemnos, in zona Santana....

- Amenzi mari pentru ambrozie Ambrozie. Foto: ministerul sanatații. Persoanele care detin terenuri pe care creste ambrozia sunt obligate sa ia masuri pentru eliminarea ei, altfel risca amenzi de mii de lei. Potrivit legii, planta trebuia îndepartata pâna la finalul lunii iunie,…

- Vladimir Putin i-a transmis lui Kim Jong Un ca cele doua tari isi vor "extinde relatiile bilaterale cuprinzatoare si constructive prin eforturi comune", a informat luni presa de stat de la Phenian, transmite Reuters. Liderul nord-coreean i-a transmis raspunsul tot printr-o scrisoare.

- COMUNICAT DE PRESA ISU Harghita recomanda respectarea regulilor de prevenire a incendiilor pentru un weekend in siguranta Si in acest sfarsit de saptamana, pompierii militari harghiteni, cu mijloacele tehnice de interventie din dotare, vor fi zilnic la datorie, pentru asigurarea raspunsului operativ…

- Barbatul a dovedit in instanta ca, de fapt, clientii au fumat in exteriorul cafenelei si nu in interior, iar scrumiera gasita de politistul care a efectuat controlul fusese adusa de unul din clienti la inchiderea localului.

- Comunicat. In ultimele 24 de ore, polițiștii rutieri au continuat acțiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum și pentru conștientizarea de catre conducatorii auto a pericolelor...

- 49 de șoferi au fost depistați in stare de ebrietate la volan, in acest weekend. Majoritatea dintre aceștia se aflau in stare de ebrietate avansata, fiind inlaturați de la volan. Totodata, alți 906 șoferi s-au ales cu amenzi dupa ce au depașit limita de viteza.