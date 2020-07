Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a aplicat 620 de sanctiuni contraventionale, dintre care 279 avertismente si 341 amenzi contraventionale, in valoare de 1,701 milioane de lei, in cadrul seriei de controale realizate in perioada 9 – 19 iunie privind modul de respectare a prevederilor…

- In perioada 15-19.06.2020, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a desfasurat ample actiuni de control, la nivelul intregii țari, referitoare la respectarea prevederilor legale privind protecția consumatorilor la service-urile auto și la comercializarea/promovarea autoturismelor…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a anuntat, miercuri seara, ca a facut verificari la 386 de service-uri auto, descoperind nereguli la mai mult de o treime dintre ele. S-au dat 123 de amenzi, in valoare de aproape 500.000 de lei.

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a demarat in urma cu o saptamana o serie de controale la service-urile auto din intreaga tara, in urma sutelor de reclamatii primite de la consumatori si transportatori privind practici comerciale incorecte si facturi „umflate”, a declarat…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatrilor (ANPC) a dat amenzi de 64.000 de lei in urma unor controale facute la firme din Alexandria care comercializeaza produse alimentare si nealimentare, dar si la service-uri auto.