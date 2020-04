Amenzi de 130.000 de lei pentru o petrecere, la Craiova 62 de persoane care participau, sambata, la o petrece de logodna in Craiova au fost amendate de politisti cu 131.000 lei pentru nerespectarea ordonantelor militare, scrie Agepres. Potrivit IPJ Dolj, pentru a opri petrecerea si a-i dispersa pe participanti, la fata locului au actionat atat politisti, cat si jandarmi, luptatori de la Actiuni Speciale si […] The post Amenzi de 130.000 de lei pentru o petrecere, la Craiova appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

