Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii de la Garda de Mediu Ilfov au fost in control și au dat zeci de amenzi de la inceputul anului și pana luna trecuta, pentru depozitari ilegale de deșeuri, arderi ilegale de deșeuri. Locuitorii din județul Ilfov, mai ales cei din localitațile pe raza carora sunt gropi de gunoi, se plang zilnic…

- Piata volanta amplasata pe platoul Academiei Militare din Bucuresti a fost inchisa de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) dupa ce au fost gasite mai multe nereguli, printre care prezenta insectelor in vitrinele de prezentare a produselor alimentare, vanzarea carnii…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a anuntat, luni, ca a convocat la Bucuresti, toti inspectorii scolari generali din toate judetele Romaniei pentru a comunica instructiuni clare in legatura cu conditiile asigurate in toate scolile din tara pe perioada sezonului rece. ”Vor fi asigurate condiții de…

- Inspectorii ITM București au depistat o companie din domeniul transportului de persoane care avea 827 de persoane care lucrau fara contracte de munca. Societatea a primit amenda maxima de 200.000 de lei. ”Inspectorii de munca au depistat un angajator din Bucuresti, cu activitate in domeniul transportului…

- Inspectorii sanitari veterinari au aplicat amenzi de peste 2,8 milioane de lei in urma controalelor efectuate in cadrul „Comandamentului Sezon Estival 2022", in perioada 27 iunie – 8 august, informeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA),. Potrivit sursei…

- JALE in gradinițele și creșele din țara: Amenzi de peste 700.000 lei in urma controalelor ANSVSA JALE in gradinițele și creșele din țara: Amenzi de peste 700.000 lei in urma controalelor ANSVSA Inspectorii sanitari-veterinari au aplicat, in perioada 7 – 29 iulie 2022, amenzi in valoare de 708.000 de…

- Inspectia Muncii a anuntat, marți, ca au fost facute peste 1.800 de controale la benzinariile din tara, in urma carora au fost aplicate 162 de amenzi, in valoare totala de 702.300 de lei. ”In perioada 15 – 22 iulie 2022, s-a desfasurat Campania nationala de verificare a modului in care sunt respectate…

- Politistii de la Brigada Rutiera a Capitalei au dat amenzi in valoare totala de 52.000 de lei si au retinut 18 permise de conducere, inclusiv pentru comportament agresiv la volan, in urma unor controale derulate in Bucuresti, in noaptea de sambata spre duminica. „In noaptea de 23/24 iulie 2022, politistii…