- Special pentru ziua de 1 Martie, politistii rutieri s-au pregatit si pentru altfel de ”misiuni”. Astazi, politistii rutieri din Calarasi, in colaborare cu reprezentantii Registrului Auto Roman, au oferit in trafic doamnelor si domnisoarelor martisoare si flori.

- Politistii rutieri din judetul Alba au verificat, saptamana trecuta. 136 de autovehicule destinate transportului public de persoane si 369 de autovehicule de transport marfa. Au dat, in total, 189 de amenzi și au reținut permise de conducere. Potrivit IPJ Alba, activitatea de control s-a desfasurat,…

- Peste 70 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate de polițiști la data de 10 februarie a.c., cu ocazia acțiunilor organizate pe raza județului Satu Mare. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost prezenți la data de 10 februarie a.c., pe principalele artere rutiere…

- Politistii din Capitala au actionat, marti, pentru depistarea soferilor care nu acorda prioritate pietonilor si au retinut, in trei ore, 95 de permise, fiind aplicate 144 de amenzi, potrivit news.ro.”Astazi, 4 februarie a.c., in intervalul orar 16.00-19.00, politistii Brigazii Rutiere au actionat…

- Miercuri noaptea, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca, Secțiile de Poliție 1, 2, 7 și Biroul Rutier au realizat o serie de controale de amploare în trafic, pe raza municipiului Cluj-Napoca. „La data de 15/16 ianuarie a.c., în intervalul orar 23:30 - 01:30,…

- Polițiștii de la Brigada Rutiera a Capitalei au facut, miercuri, dupa amiaza, o razie in București, in zonele unde se produc cele mai multe accidente rutiere, pentru a-i depista pe cei care incalca regulile de circulație, dar și pe pietonii care traverseaza strada prin loc nepermis."Astazi,…

- Brigada Rutiera a actionat, in noaptea de marti spre miercuri, pe principalele artere ale Capitalei pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta in trafic, fiind aplicate 110 sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 87.000 lei, si retinute 20 permise de conducere, cele mai multe in…

- Polițiștii de la Brigada Rutiera s-au sesizat cu privire la incidentul in care vatmanul a impins un autovehicul de pe linia de tramvai și au intocmit dosar penal pentru distrugere. Șoferul BMW-ului a fost amendat și i s-a ridicat permisul de conducere pentru o perioada de 30 de zile.”In urma analizarii…