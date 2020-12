Aproximativ 3.000 de operatori economici au fost verificati, in ultimele 24 de ore, cu privire la respectarea masurilor de protectie sanitara in contextul pandemiei de COVID-19, a anuntat, sambata, purtatorul de cuvant al MAI, Monica Dajbog. „In ultimele 24 de ore, au avut loc 1.200 de actiuni punctuale in cadrul carora au fost verificati aproximativ 3.000 de operatori economici, 136 de operatori transport persoane, 7.800 de obiective de interes, dintre care 2.300 unitati de alimentatie. In plus, au fost verificate 74.400 de persoane!, a declarat Dajbog, la sediul MAI. Potrivit acesteia, in urma…