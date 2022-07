Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii Autoritatii Nationale Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) au dat amenzi in valoare de peste 440.000 de lei, in prima saptamana de controale facute in cadrul Comandamentului Sezon Estival 2022. Aproape 150 de kilograme de alimente improprii pentru consum au fost confiscate…

- Inspectorii care activeaza in cadrul „Comandamentului Sezon Estival 2022” au dat amenzi de 443.600 lei lei in prima saptamana de activitate, in urma unor actiuni de control la 200 de unitati de alimentatie publica, conform unui comunicat remis, sambata, de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si…

- Inspectorii sanitari-veterinari au aplicat 229 de amenzi, care au insumat 1,356 milioane de lei, in timpul actiunilor de control derulate la nivel national, in perioada 29 aprilie – 1 mai, potrivit datelor Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), publicate…

- Actiune de control fulger la nivel national a inspectoriilor ANSVSA in marile centre comercialeIn data de 19.04.2022, conducerea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor ANSVSA a dispus efectuarea unei actiuni de control fulger la nivel national in unitatile de alimentatie…

