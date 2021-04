Protestele de luni din București nu puteau ramane fara urmari, potrivit autoritaților. Senatoarea Diana Șoșoaca, dar și liderii AUR George Simion și Claudiu Tarziu vor primi amenzi a cate 15.000 lei fiecare. Asta deși cei din Partidul Alianța pentru Unirea Romanilor spun ca nu ei au organizat manifestațiile, care s-au transformat repede in violențe. Menționam […] The post Amenzi colosale pentru Diana Șoșoaca și liderii AUR dupa protestele de luni - VIDEO first appeared on Ziarul National .