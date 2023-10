Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati au fost amendati de jandarmi cu cate 60.000 lei dupa ce au fost depistati in timp ce incendiau si abandonau deseuri rezultate din materialele de constructii, in zona centurii municipiului Bacau, a informat, duminica, Inspectoratul Judetean de Jandarmi IJJ , citat de Agerpres Cei doi au dat…

- Doi barbați au fost ținuți cu forța in sediul unei firme din comuna Balteni, Județul Olt, și obligați sa plateasca 25.000 de lei. Trei barbați au fost arestați preventiv in acest caz.Potrivit IPJ Olt, in 28 septembrie, polițiștii au fost sesizați de doi barbați, din comuna Ivești, județul Galați,…

- Doi barbați au fost amendați drastic dupa ce au abandonat animale in diferite localitați. Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor au primit o sesizare potrivit careia o persoana a abandonat in comuna Dumbraveni un caine. Cel in cauza a fost identificat și a primit o amenda de ...

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, afirma ca vinovatii pentru producerea tragediei de la Crevedia trebuie sa fie identificati pentru a raspunde conform legii. Ministrul de Interne le-a multumit pompierilor-salvatori, politistilor si jandarmilor care au asigurat masurile necesare pentru finalizarea…

- Jandarmii au aplicat sase amenzi pentru nereguli constatate la protestul organizat joi de AUR la Ministerul Sanatatii impotriva "vaccinarii obligatorii". Totodata, a fost intocmit și un dosar penal pentru loviri.

- Senatorul PSD Daniel Zamfir insista cu o propunere privind impozitarea sistemului bancar, prin care, cu cat ecartul e mai mare intre dobanzile pe care le dau la credite si cele la depozite, cu atat sa plateasca un impozit mai mare. Potrivit acestuia, bancile din Romania au profit triplu fata de media…

- Doi barbati au fost accidentati luni pe o trecere de pietoni din municipiul Buzau de un sofer beat care a fugit. Acesta a fost identificat de politisti, care au constatat ca avea o concentratie de 1,98 mg/l alcool pur in aerul expirat. Cu o seara in urma si-ar fi amenintat sotia cu un topor. Un autoturism…

- Jandarmii si salvamontistii din Borsec au redat, vineri dupa-amiaza, libertatea unui pui de caprioara ce ramasese captiv in Grota Ursilor din statiune, informeaza Inspectoratul Judetean de Jandarmerie (IJJ) Harghita, pe pagina sa de Facebook. Potrivit unui comunicat de presa, totul a pornit de la un…