Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Gorj au transmis rezultatele controalelor efectuate in centrele de stat sau particulare, cu domeniul de activitate in asistența pentru copii, persoane varstnice și persoane cu dizabilitați din județul Gorj. In data de 10 iulie, cele doua comisii mixte formate din reprezentanții AJEPIS,…

- Prin Programul cadru de actiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2023, aprobat de catre conducerea Inspectiei Muncii, s-a stabilit ca unul dintre obiectivele prioritare ale activitatii inspectoratului il reprezinta combaterea muncii nedeclarate, in vederea descurajarii si a diminuarii acestui fenomen care,…

- In perioada 08.06.-15.06.2023 s-a desfașurat la nivelul județului Alba, Campania Naționala de identificare și sancționare a muncii nedeclarate in domeniul Construcțiilor fiind verificate societațile care opereaza in cadrul marilor lucrari de infrastructura din Alba Iulia, Sebeș, Aiud, Ocna Mureș, Cugir.…

- Rezultatele obtinute la nivelul judetului Alba, in perioada 06.06. – 09.06.2023, in activitatea de control, sunt redate mai jos. In domeniul relatiilor de munca: Total unitati controlate: 37 Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 491 Din care – femei : 137…

- Peste 600 de amenzi in valoare de 126.000 de lei aplicate de polițiști in minivacanța de 1 iunie și Rusalii. Ce alte sancțiuni au dat oamenii legii Peste 600 de amenzi in valoare de 126.000 de lei aplicate de polițiști in minivacanța de 1 iunie și Rusalii. Ce alte sancțiuni au dat oamenii legii Pe perioada…

- Rezultatele obtinute la nivelul judetului Alba, in perioada 15.05. – 19.05.2023, in activitatea de control, sunt redate mai jos. In domeniul relatiilor de munca: Total unitati controlate: 39 Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 1.518 Din care – femei : 560…

- CONTROALE…Inspectorii de munca au desfasurat, in luna aprilie, activitati specifice urmarind respectarea prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca si a securitatii si sanatatii in munca. Activitatea inspectorilor de munca a vizat, cu prioritate, sanctionarea muncii nedeclarate, rezultatele…

- Activitatea zilnica a inspectorilor de munca a vizat, cu prioritate, sanctionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate saptaminal, catre Inspectia Muncii. Rezultatele obtinute la nivelul judetului Alba, in perioada 02.05 – 05.05.2023, in activitatea de control,…