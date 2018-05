Le-au pus catusele pentru TENTATIVA DE OMOR! Batausii din cartierul buzoian Mihai Viteazu au fost ARESTATI

In noaptea de sambata spre duminica in cartierul Mihai Viteazu din Municipiul Buzau in urma consumului de bauturi alcoolice a izbucnit un conflict intre doi tineri in varsta de 26 resp.28… [citeste mai departe]