Presedintele principalului partid din coalitia conservatoare aflata la putere in Polonia, Jaroslaw Kaczynski, a anuntat sambata ca Varsovia va renunta la un aspect controversat al reformei sistemului sau de justitie, masura ce a fost solicitata de Uniunea Europeana, transmite AFP. "Vom suprima Camera disciplinara (a Curtii Supreme) in forma in care functioneaza in prezent si astfel va disparea si obiectul litigiului (cu UE)", a declarat presedintele PiS (Lege si Justitie) intr-un interviu acordat agentiei poloneze de presa PAP. Primele propuneri de schimbare urmeaza sa fie prezentate in septembrie,…