Lituania a deschis vineri o tabara de refugiati in zona orasului Pabrade destinata migrantilor tot mai numerosi, in special irakieni, care-i trec granita venind dinspre Belarus, relateaza agentia EFE. Primii 73 de migranti, majoritatea barbati, au fost deja primiti in aceasta tabara ce are 290 de locuri. Sosirile migrantilor clandestini au crescut in Lituania dupa ce aceasta tara a cerut UE impunerea de noi sanctiuni Belarusului in urma arestarii jurnalistului activist Roman Protasevici, preluat de autoritatile belaruse de la bordul unui avion civil pe care l-au fortat luna trecuta sa aterizeze…