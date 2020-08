Stiri pe aceeasi tema

- Prima sapa la șoseaua de mare viteza din Valea Prahovei mai are de așteptat cel puțin trei ani. Compania de Drumuri intenționeaza sa scoata la licitație completarea studiului de fezabilitate și proiectul tehnic pentru Autostrada Ploiești – Brașov, cu finanțare din fonduri europene. Doar ca acest…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat ca a finalizat procedura de atribuire a contractului pentru elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic de execuție pentru drumul expres Pașcani-Suceava-Siret. Atribuirea s-a facut pe doua tronsoane, ...

- Compania de Drumuri scoate la concurs posturi de director, dupa ce saptamana trecuta a anunțat ca angajeaza ingineri, economiști și juriști Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) scoate la concurs, in luna august, doua posturi de director in cadrul companiei, contractele…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunța inchiderea circulației, pentru 24 de ore, pe o porțiune din autostrada A1, pentru lucrari de construcție la nodul de conexiune cu autostrada A10.

- Romania are nevoie de autostrazi pentru a face un salt in creșterea economica, a afirmat, vineri, președintele Asociației Romane a Constructorilor de Autostrazi (ARCA) Vlad Vameșu. ”In acest moment, Romania are 866 de kilometri de autostrada. Ca sa legam țara prin coridoare principale, avem nevoie de…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat vineri ca a trimis Corpul de control la Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru a ancheta derularea contractului pentru lotul 3 al Autostrazii Lugoj-Deva si motivele rezilierii acestuia in august 2019. "L-am trimis deja",…

- Premierul Ludovic Orban spune ca pe lotul 3 al autostrazii Lugoj-Deva a fost un aranjament intre managementul companiei si constructor pentru rezilierea contractului fara temei legal si crede ca aceasta situatie trebuie investigata de Parchet. “Pentru magariile pe care le-au facut astia nu…