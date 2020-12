Stiri pe aceeasi tema

- Frații gemeni buzoieni Gabriel și Robert Burtanete s-au clasat pe locurile 5, respectiv 13, la individual compus, la Campionatele Europene de gimnastica seniori și juniori de la Mersin, Turcia. Cu cei doi frați in componența, Romania s-a clasat in aceasta proba pe locul 4, dupa Ucraina, Ungaria și Bulgaria.…

- Jucatoarea romana de tenis Andreea Amalia Rosca, alaturi de Andreea Prisacariu, a castigat titlul in proba de dublu a turneului ITF de la Antalya (Turcia), dotat cu 15.000 de dolari. Rosca si Andreea Prisacariu s-au impus cu 3-6, 6-4, 10-6 in finala cu Cristina Dinu si ucraineanca Viktoria Dema. Pentru…

- Surse din ancheta aflata in plina desfașurare au dezvaluit pentru Daily Mail ca escrocii au furat deja milioane de euro prin falsificarea documentelor depuse in scopul primirii de fonduri guvernamentale. Unul a incercat chiar sa fuga din Marea Britanie cu 80.000 de euro ascunse in bagaje,…

- "Liderul turc Recep Tayyip Erdogan este persoana care a orchestrat noua escaladare a tensiunilor din Nagorno Karabah", a declarat președintele sirian Bashar Asad pentru presa locala "Lasați-ma sa vorbesc sincer și clar. Erdogan sprijina teroriștii din Siria și Libia, el a fost principalul instigator…

- Alte 622 de cazuri noi de COVID-19 au fost confirmate joi, 17 septembrie, in Republica Moldova, dupa efectuarea a 2815 de teste.Din numarul total de cazuri, 4 cazuri sunt de import (Turcia-1, Romania-1, Bulgaria-1, Germania-1).

- Nu știm daca Serbia ori Kosovo își vor deschide vreodata ambasade la Ierusalim. Ce știm este ca Israelul este acum mai slab din punct de vedere diplomatic decât înainte ca acordul sa fie semnat, scrie Jerusalem Post, citat de Rador.Kosovo și Serbia au o istorie însângerata…