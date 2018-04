Stiri pe aceeasi tema

- Acuzatiile privind amenintarile cibernetice venite din partea Rusiei reprezinta un exemplu pentru care politica Marii Britanii fata de Moscova este una imprudenta si provocatoare, a afirmat ambasada rusa la Londra, relateaza site-ul agentiei Tass. Continuarea pe ZFCorporate…

- Nu se poate dovedi ca gazul cu care a fost otravit Skripal provind din Rusia, este concluzia trasa de șeful laboratorului militar britanic din Porton Down, Gary Aitkenhead. Potrivit șefului laboratorului care a analizat substanța neurotoxica folosita in tentativa de asasinat asupra fostului spion rus…

- Ministerul Transporturilor de la Moscova cere explicatii Marii Britanii in legatura cu un avion de pasageri al companiei aeriene ruse Aeroflot care a fost perchezitionat vineri la aeroportul Heathrow din Londra si avertizeaza ca ar putea lua masuri similare la adresa firmelor aeriene britanice.

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a declarat, vineri, ca Uniunea Europeana va adopta mai multe masuri impotriva Rusiei, in contextul crizei generate de atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost spion rus din Marea Britanie, informeaza The Associated Press. Declaratiile…

- Politia britanica a lansat un apel prin care solicita oricare persoana care a vazut vehiculul fostului agent secret rus in ziua in care s-a produs atacul, sa dea informatii despre ce a vazut sau are cunostinta despre abominabilele fapte. De asemenea, autoritatile britanice sustin ca neurotoxina…

- Prim-ministrul Marii Britanii, Theresa May, a declarat, sambata, ca Londra ia in considerare noi masuri impotriva Rusiei, dupa ce Moscova a decis expulzarea a 23 de diplomati britanici ca urmare a crizei generate de otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ambasada Rusiei la Londra a condamnat, miercuri, decizia Marii Britanii de a expulza 23 de diplomati rusi pe motiv ca Moscova este 'vinovata' de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), estimand ca masura partii britanice constituie un 'act…

