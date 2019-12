Amenintarile cibernetice au crescut in 2019. Ce trebuie sa faci ca sa te protejezi

In 2019, numarul de elemente daunatoare unice detectate de solutia web antivirus Kaspersky a crescut cu o optime, comparativ cu anul trecut, ajungand la 24.610.126.



Numarul a fost influentat, in principal, de o crestere de 187% a fisierelor de skimmer-e web. De asemenea, au crescut si alte amenintari, cum ar fi cele de tip backdoors si troienii bancari detectati in-lab, in timp ce prezenta programelor pentru minerit web a scazut cu mai bine de jumatate.



Aceste tendinte au demonstrat o schimbare a tipului de amenintari utilizate de catre atacatori pe web, ei fiind in cautare…