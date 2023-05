Amenintari si santaj chiar in sala de judecata, la Constanta! Incepe procesul Inculpatul este suspectat ca ar fi constrans o pe persoana vatamata sa ii remita suma de 5.000 euro si o suta de milioane de lei, amenintand o ca, in caz contrar, ii va incendia locuinta. Mai mult, in timpul unei sedinte de judecata desfasurate la Judecatoria Constanta, cu ocazia dezbaterilor pe fond purtate intr un dosarul civil avand ca obiect ordin de protectie, in care participa in calitate de parat, inculpatul a intrebuintat cuvinte si gesturi jignitoare de natura sa perturbe activitatea in ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gwyneth Paltrow caștiga un proces civil impotriva barbatului care susținea ca s-a ciocnit de el in timp ce se afla la schi, intr-o stațiune de lux din vestul Munților Stancoși din SUA, in 2016.

- Firmele lui Sile Pușcaș au caștigat pe fond procesul cu Primaria Cluj-Napoca și au de recuperat 23 de milioane de euro, pentru terenul expropriat pe strada Observatorului, din cartierul Zorilor, unde Emil Boc a insistat sa faca un parc.Ședința de la Tribunalul Bistrița Nasaud a fost atacata cu apel,…

- Tribunalul Constanta s a pronuntat azi, 23 martie 2023, in dosarul "Omahaldquo;, cauza aflata in faza camerei preliminare, in care aproape 50 de constanteni au fost deferiti justitiei. Instanta a constatat azi legalitatea sesizarii instantei cu rechizitoriul nr. 202 D P 2019 din data de 08.04.2021 al…

- ”Razboiul” dintre Claudia Patrașcanu și Bianca Dragușanu continua! Cantareața a fost absenta de la proces, iar avocata Biancai Dragușanu a facut declarații despre ceea ce s-a intamplat, astazi, la Judecatoria Constanța. Actuala iubita a lui Gabi Badalau ii cere daune de 50.000 de euro.

- Conform anchetatorilor, la data 01 octombrie 2021, procurorii din cadrul DIICOT ndash; Biroul Teritorial Tulcea impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul S.C.C.O. Tulcea au efectuat o actiune de prindere in flagrant, pe raza municipiului Constanta, a doi dintre inculpati dupa ce au efectuat…

- Judecatoria Constanta s a pronuntat intr un dosar penal mai putin obisnuit Inculpatul un recidivist a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii de introducere in mod ilicit de telefoane mobile si alte mijloace de comunicare la distanta, cartele SIM, dispozitive de tip GPS, modem de internet,…

- Republica Moldova se confrunta, ca si alte tari din Parteneriatul Estic, cu un santaj, amenintari, provocari si totul este in incercarea de a destabiliza tara, a declarat presedintele Comisiei pentru afaceri externe a PE.

- Daniel Lintes a fost trimis in judecata de procurorii DNA Constanta, in noiembrie 2016 Prin Hotararea nr. 545 2022, din 28 decembrie 2022, Tribunalul Constanta a incetat procesul penal pornit impotriva lui Daniel Lintes pentru savarsirea infractiunii de santaj, prev. de art. in forma continuata 176…