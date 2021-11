Amenințări persistente avansate în 2022: ce aspecte necesită atenție sporită anul viitor Cercetatorii Kaspersky și-au prezentat viziunea asupra viitorului amenințarilor persistente avansate (APT), subliniind modul in care peisajul amenințarilor se va schimba in 2022. Politizarea joaca un rol din ce in ce mai mare in spațiul cibernetic, revenirea atacurilor low-level, afluxul de noi actori APT și creșterea numarului atacurilor asupra lanțurilor de aprovizionare sunt cateva dintre predicțiile subliniate de cercetatori. Schimbarile la nivel global din 2021 au un efect direct asupra dezvoltarii unor atacuri sofisticate in anul viitor. Pe baza tendințelor pe care echipa Kaspersky Global… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

