Disputa dintre pictorița Mariana Calfa și cantarețul Gheorghe Gheorghiu s-a mutat la tribunal. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, a aflat detalii exclusive din conflictul in care este implicat celebrul cantareț. La ultima ședința de judecata, femeia care, timp de 11 ani, a fost iubita artistului, a recurs la un gest de-a dreptul uluitor.(CITEȘTE ȘI: ”CAPITANUL” FCSB-ULUI, […] The post Amenințari in sala de judecata intre Gheorghe Gheorghiu & fosta iubita: ”Te distrug!” appeared first on Cancan.ro .