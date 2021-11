Amenințări globale: geopolitica se încălzește odată cu clima Pe masura ce summitul global privind clima se incheie la Glasgow, Scoția, reacțiile inițiale se vor concentra asupra diferitelor angajamente naționale luate pentru reducerea emisiilor – indicatorul cheie pentru prevenirea creșterii ulterioare a temperaturii. Dar, pe langa știința mediului și impactul economic, liderii politici trebuie sa acorde atenție amenințarii pe care o reprezinta schimbarile climatice […] The post Amenințari globale: geopolitica se incalzește odata cu clima first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

