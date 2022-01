Stiri pe aceeasi tema

- DJ-ul argentinian Fer Palacio, care a primit amenintari cu moartea dupa ce a fost acuzat ca l-a infectat pe fotbalistul Lionel Messi, a afirmat ca este negativ la Covid-19, spre deosebire de celebrul sau compatriot, scrie ziarul francez Le Figaro. Testat pozitiv in orasul sau natal, Rosario,…

- Fostul președinte argentinian Mauricio Macri a fost acuzat de presupuse acte de spionaj, pe când era șef al statului, asupra familiilor victimelor „San Juan”, un submarin a carui scufundare în 2017 a facut 44 de morți, a anunțat miercuri magistratul însarcinat cu ancheta,…

- Prezentatorul CNN din SUA, Jake Tapper, il susține pe Neil Cavuto, gazda la televiziunea concurenta Fox News, care a primit amenințari cu moartea dupa ce a rugat telespectatorii sa se vaccineze impotriva Covid-19. Neil Cavuto a primit amenințari cu moartea pentru „apelul sau simplu, logic, bazat…

- Dr. Laura Zarafin, medic primar ATI la Spitalul Colentina din Bucuresti, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj categoric antivaccinistilor: „Mi-am facut datoria morala de a spune ce vad... nu va mai obositi sa imi trimiteti mesaje private de amenintare, sa ma faceti manipulata, proasta, criminala”.