- Un lant rusesc de supermarketuri, Vkusvill, a prezentat scuze si a retras o reclama in care apare un cuplu de femei, care a provocat indignarea conservatorilor pe retele de socializare, intr-o tara in care homofobia ramane puternica, relateaza AFP.

- Avocatul Gheorghe Piperea citeaza un sondaj conform caruia 59,5% din populație ar vota un partid naționalist care promoveaza valorile religioase și susține familia tradiționala, ceea ce constituie, in opinia sa, „bomba post-pandemiei”. “59,5% din populație ar vota un partid naționalist care promoveaza…

- Dupa un an de la moartea lui George Floyd, mii de oameni au participat la marsuri in care au cerut dreptate sociala. Familia barbatului a fost invitata la Casa Alba, unde s-au intalnit cu presedintele Joe Biden, vicepresedintele Kamala Harris si cu membri ai congresului.

- Decizia Rusiei implica limitarea numarului angajaților locali la misiunea diplomatica din Moscova.”Consideram aceasta actiune a Federatiei Ruse ca fiind un pas in continuare catre escaladarea relatiilor nu numai cu Republica Ceha, dar si cu Uniunea Europeana si aliatii sai”, a transmis ministerul de…

- Elena Ploieșteanu a acordat un interviu pentru Antena Stars in care a facut declarații tulburatoare cu privire felul in care a fost tratat artistul in spital. Dupa moartea marelui interpret, soția acestuia și familia lui vor sa dea in judecata spitalul in care a fost internat acesta.

- De curand, Laura Cosoi a spus ca tatal ei și-a prevestit moartea inainte sa se infecteze cu coronavirus. Marius Cosoi, diagnosticat și cu diabet, a murit in urma cu aproximativ cinci luni, dupa ce organismul sau nu a mai putut sa lupte cu boala. Tatal Laurei Cosoi și-a prevestit moartea?! Familia, mai…