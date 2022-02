Stiri pe aceeasi tema

- Președintele francez Emmanuel Macron va purta luni discuții cu omologul rus Vladimir Putin la Moscova despre ingrijorarile legate de Ucraina. Acesta spera sa obțina rezultate favorabile pentru UE pentru a fi evitat un conflict proporții. Franța, Rusia și Ucraina au avut numeroase conversații telefonice…

- Rusia se arata ingrijorata de plasarea in alerta a 8.500 de militari americani, pregatiti pentru a fi desfasurati in Europa, in contextul crizei de la granița Ucrainei, a denuntat, marti, Kremlinul. Rusia afirma ca actiunile si declaratiile Washingtonului duc la o noua "escaladare a tensiunilor" in…

- Kremlinul a transmis, marți, ca acțiunile și declarațiile Washingtonului privind Ucraina au dus la escaladarea tensiunilor și ca Rusia urmarește cu mare ingrijorare situația dupa ce Statele Unite au pus in alerta 8.500 de soldați pentru a fi trimiși in Europa daca va fi nevoie, transmit Reuters și AFP.…

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken și ministrul rus de externe Sergei Lavrov se vor întâlni vineri la Geneva pentru o noua runda de discuții pe fondul temerilor tot mai mari privind o invazie a Ucrainei de catre Rusia. Discuțiile diplomatice de pâna acum nu au dus însa…

- Adjuncta secretarului de stat american Wendy Sherman a declarat luni ca SUA au reiterat, in cadrul consultarilor de luni cu Rusia privind arhitectura de securitate, avertismentele occidentale in privinta unei eventuale invadari a Ucrainei, au fost ferme in respingerea propunerilor de securitate ale…

- Adjuncta secretarului de stat american Wendy Sherman a declarat ca SUA au reiterat, in cadrul consultarilor de luni de la Geneva privind arhitectura de securitate, cateva avertismente occidentale la adresa Rusiei in privinta unei eventuale invadari a Ucrainei. Aceste semnale au fost ferme in respingerea…

- Oficialii americani iau in considerare masuri dure de control al exporturilor pentru a perturba economia Rusiei in cazul in care presedintele Vladimir Putin ar decide invadarea Ucrainei, a declarat marti un oficial al administratiei Biden pentru Reuters preluat de agerpres. Masurile, care urmeaza…

- Profitul record înregistrat de Gazprom în trimestrul al treilea al acestui an, ca urmare a preturilor ridicate la gaze de pe piata europeana, înseamna ca grupul rus nu va începe sa pompeze gaze prin conducta Nord Stream 2 pâna când nu va obtine autorizatiile necesare…